50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 50-летняя знаменитость предстала, позируя в автомобиле в сером пальто и черном свитере с объемным воротом. Кроме того, она распустила волосы, разделив их на прямой пробор и уложив волнами.

При этом артистка отказалась от косметики и продемонстрировала на камеру признаки возрастных изменений на коже.

Ранее в феврале бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина также показала естественную внешность без косметики. На видео 38-летняя поп-исполнительница предстала в белой футболке без принта и светло-голубых джинсах.