Ольга Серябкина показала внешность без косметики

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) визажиста Руслана Нургалиева.

В размещенном видео 38-летняя поп-исполнительница предстала в белой классической футболке без принта и светло-голубых джинсах. Помимо этого, звезда распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя лицо без косметических дефектов.

«Почему ты снимаешь? Если я увижу это видео хоть где-нибудь в интернете, я тебя найду, ты понял?» — иронично пригрозила певица.

В последующем ролике Серябкина позировала в черном укороченном топе на тонких бретелях с ярким мейкапом. «Закалялись», — рассказала она, войдя в помещение с улицы.

Ранее в феврале Серябкина поделилась снимками в откровенном наряде. Артистка опубликовала серию снимков, на которых примерила длинное черное платье без бретелей с глубоким вырезом

