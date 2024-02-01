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09:07, 2 февраля 2024Ценности

Серябкина поделилась снимками в откровенном наряде

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница поделилась серией снимков, на которых примерила длинное черное платье без бретелей с глубоким вырезом, демонстрирующим ее оголенную ногу и бедро. Упомянутый наряд был декорирован массивной оборкой вдоль выреза.

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Кроме того, звезда собрала часть волос у лица, а оставшиеся пряди распустила. Помимо этого, она сделала макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила тонкой цепочкой серебряного цвета с крестом.

В январе Ольга Серябкина показала лицо без макияжа. Артистка разместила ролик, в котором предстала с длинными распущенными волосами и без макияжа.

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      Екатерина Ештокина
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