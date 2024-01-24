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19:21, 24 января 2024Ценности

Ольга Серябкина показала лицо без макияжа

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница разместила ролик, в котором предстала с длинными распущенными волосами и без макияжа. При этом звезда продемонстрировала ровный тон кожи без косметических дефектов.

Затем на опубликованных кадрах знаменитости сделали мейкап с акцентом на глаза. Серябкиной накрасили веки тенями, ресницы — тушью, а губы — блеском. Кроме того, ей выделили скулы и нанесли румяна.

Ранее в январе Серябкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера. На размещенных кадрах певица предстала в съемочной студии в черном кожаном платье с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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