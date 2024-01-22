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10:54, 22 января 2024Ценности

Серябкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя поп-исполнительница предстала в съемочной студии в черном кожаном платье с глубоким вырезом в области декольте, который частично демонстрировал ее грудь. При этом в ролике видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

Помимо этого, звезда распустила и выпрямила длинные темные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. «Записали для вас порцию чартов. Смотрите сегодня», — написала знаменитость.

Ранее в январе Ольга Серябкина раскрыла секрет стройности. По ее словам, она лишь недавно возобновила занятия спортом, купив беговую дорожку в качестве домашнего тренажера.

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      Екатерина Ештокина
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