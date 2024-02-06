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10:31, 6 февраля 2024Путешествия

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы после задержек из-за непогоды

Аэропорт Сочи принял 29 рейсов после задержек из-за непогоды

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В международном аэропорту Сочи приземлились как минимум 29 самолетов, которые ранее ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в южном городе. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram-канале.

Уточняется, что сочинский аэропорт начал принимать рейсы после полуночи 6 февраля. За семь часов в город вернулись 19 бортов, 8 из них обслужили и отправили. К 9:30 число принятых рейсов выросло до 29. «Еще девять мы ожидаем в течение ближайших трех часов», — добавили в пресс-службе.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи застряли 1,2 тысячи пассажиров. Согласно авиационным нормам, на время задержек их обеспечили водой, питанием и размещением в гостинице. В общей сложности на запасные аэродромы ушли 38 самолетов.

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      Мария Борисова
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