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20:41, 6 февраля 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ назвал способы вербовки россиян украинскими спецслужбами

Генерал-майор ФСБ Михайлов: украинские спецслужбы вербуют россиян деньгами

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Украинская сторона вербует россиян для диверсий на территории страны в основном с помощью денег, утверждает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы, которыми чаще всего пользуются иностранные спецслужбы, чтобы убедить граждан России сотрудничать с ними.

«Первое — это идейно-политическая основа. Безусловно, у нас есть протестный электорат, который не согласен с решением о специальной военной операции (СВО). Плюс ко всему у нас есть генетический протестный электорат, который живет по принципу "Баба-яга против". Вторая тема вербовки — это материальная заинтересованность, которая превалирует в формах и методах любой иностранной спецслужбы. Есть люди, которые идут и покупаются на посулы, хотя они не понимают, что они просто расходный материал. Если с ними что-то случится, Украина их не будет защищать по определению», — объяснил он.

По словам Михайлова, завербованный человек никогда не думает, что он провалится или будет пойман и наказан судом. Он добавил, что проще всего на сотрудничество соглашаются люди с низким доходом. Они идут на это, чтобы заработать.

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«Безусловно, украинские спецслужбы предпринимают попытки выходить на российских граждан через своих земляков, которые сейчас находятся на территории России, через людей, которые прямо или косвенно были связаны с Украиной. Каких-то людей они отслеживают в социальных сетях, отсматривают их социальное положение и политическое реноме. Плюс ко всему есть сами инициативники, которые идут навстречу украинским спецслужбам, предлагают свои услуги», — добавил он.

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Киев стал чаще пытаться вербовать россиян для диверсий. По его словам, этих людей используют, чтобы в первую очередь устраивать поджоги важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.

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