Генерал ФСБ назвал способы вербовки россиян украинскими спецслужбами

Генерал-майор ФСБ Михайлов: украинские спецслужбы вербуют россиян деньгами

Украинская сторона вербует россиян для диверсий на территории страны в основном с помощью денег, утверждает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способы, которыми чаще всего пользуются иностранные спецслужбы, чтобы убедить граждан России сотрудничать с ними.

«Первое — это идейно-политическая основа. Безусловно, у нас есть протестный электорат, который не согласен с решением о специальной военной операции (СВО). Плюс ко всему у нас есть генетический протестный электорат, который живет по принципу "Баба-яга против". Вторая тема вербовки — это материальная заинтересованность, которая превалирует в формах и методах любой иностранной спецслужбы. Есть люди, которые идут и покупаются на посулы, хотя они не понимают, что они просто расходный материал. Если с ними что-то случится, Украина их не будет защищать по определению», — объяснил он.

По словам Михайлова, завербованный человек никогда не думает, что он провалится или будет пойман и наказан судом. Он добавил, что проще всего на сотрудничество соглашаются люди с низким доходом. Они идут на это, чтобы заработать.

«Безусловно, украинские спецслужбы предпринимают попытки выходить на российских граждан через своих земляков, которые сейчас находятся на территории России, через людей, которые прямо или косвенно были связаны с Украиной. Каких-то людей они отслеживают в социальных сетях, отсматривают их социальное положение и политическое реноме. Плюс ко всему есть сами инициативники, которые идут навстречу украинским спецслужбам, предлагают свои услуги», — добавил он.

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Киев стал чаще пытаться вербовать россиян для диверсий. По его словам, этих людей используют, чтобы в первую очередь устраивать поджоги важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.