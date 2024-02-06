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16:24, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников оценил популярный метод похудения

Врач Александр Мясников раскритиковал строгий подсчет калорий при похудении

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» оценил популярный метод похудения. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист раскритиковал диету, при которой худеющие ведут строгий подсчет калорий, белков, жиров и углеводов. «Мне кажется, что это разновидность определенного заболевания психического. (...) Потому что питание — это один из основных инстинктов, которые дают нам радость», — отметил доктор.

Для здорового похудения медик рекомендовал ограничить потребление белых продуктов, отказаться от соли и сахара, включить в рацион овощи и фрукты, перекусывать ими при появлении чувства голода, а также исключить алкоголь. «Алкоголь провоцирует аппетит, старайтесь провокаторы аппетита не употреблять», — пояснил врач. Доктор также призвал не зацикливаться на диетах.

Ранее Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения. Врач заявил, что рисовая диета достаточно эффективна, так как хороший «правильный» рис — продукт низкокалорийный. При этом врач предупредил, что подобная монодиета «довольно жесткая», а худеть лучше без фанатизма, чтобы не навредить здоровью.

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      Олег Давыдов
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