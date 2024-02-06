Греческое судно атаковали у берегов Йемена

Reuters: принадлежащий Греции балкер подвергся атаке у берегов Йемена

Греческое судно под флагом Маршалловых островов подверглось атаке у берегов Йемена. Об этом сообщает Reuters.

«Балкер под флагом Маршалловых островов, принадлежащий Греции, подвергся нападению во время прохождения в южном направлении транзитного коридора морской безопасности примерно в 53 морских милях к юго-западу от йеменского Адена», — указывает агентство.

Ранее йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море.