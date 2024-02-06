Кабмин расширил меры поддержки пострадавших из-за обстрелов ВСУ граждан

Правительство расширило меры поддержки граждан, потерявших дома из-за обстрелов

Кабмин расширил меры поддержки жителей приграничных регионов, которые потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на соответствующее постановление сообщает ТАСС.

Согласно информации из документа, пострадавшие в результате обстрелов смогут в 2024 бесплатно получить от государства земельные участки вне зависимости от того, пользовались ли они ранее такой льготой или нет. По старым правилам бесплатные земельные участки предоставлялись льготным категориям граждан лишь раз.

Принятое правительством решение поможет избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям безвозмездно предоставлялись новые дома, а законных оснований для бесплатного предоставления им земельных участков под этими домами не было, поскольку ранее они уже воспользовались правом бесплатного получения земли.

В январе стало известно, что российским многодетным семьям могут продлить льготу по ипотеке.