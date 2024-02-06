Кастрюли призвали чистить при помощи яблок

«БелНовости»: Кожура от яблок поможет очистить кастрюли до блеска

Кожура от яблок поможет очистить кухонные кастрюли до блеска. Использовать этот необычный способ устранения загрязнений призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, нужно нарезать шкурку от двух-трех плодов на мелкие кусочки, положить в кастрюлю и залить водой. Затем средство нужно довести до кипения и оставить на несколько минут, чтобы началась реакция. После кастрюлю следует помыть привычным способом.

«Такой раствор поможет избавиться от нагара. Но это не все плюсы. В итоге в кухне появится приятный яблочный аромат, который еще долго продержится в помещении», — рассказали эксперты.

Ранее специалисты посоветовали протереть полки и стенки холодильника раствором из воды и лимонной кислоты. Эксперты заверили, что это средство отлично дезинфицирует и устраняет неприятный запах.