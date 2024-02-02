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20:46, 2 февраля 2024Среда обитания

Хозяек призвали полить холодильник лимонной кислотой

«БелНовости»: лимонная кислота поможет избавиться от запаха в холодильнике

Фото: nrd / Unsplash

Для избавления от неприятного запаха в холодильнике хозяйкам рекомендуется использовать лимонную кислоту. Таким советом поделились эксперты «БелНовостей».

Для начала хозяйкам следует проверить всю еду, находящуюся в холодильнике, и избавиться от просроченных и испорченных продуктов. Затем холодильник нужно разморозить.

Далее хозяйкам посоветовали протереть полки и стенки холодильника раствором из воды и лимонной кислоты. Эксперты заверили, что это средство отлично дезинфицирует и устраняет неприятный запах.

Для приготовления раствора необходимо развести столовую ложку лимонной кислоты в 450-500 миллилитрах теплой воды.

Если в результате обработки запах устранить не удалось, на полки рекомендуется положить корочки апельсина и лимона, молотый кофе либо ломтики хлеба. На полку холодильника также можно поставить чашку с пищевой содой или измельченными таблетками активированного угля.

Ранее эксперты посоветовали домохозяйкам чистить ковер с помощью соды, которая обладает свойством впитывать грязь и пыль.

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      Мария Черкасова
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