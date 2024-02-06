Начались испытания российского «Прометея»

В России начались испытания комплекса роботизации «Прометей»

В России начались испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) роботизации «Прометей». Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений World Defense Show 2024, проходящей в городе Эр-Рияд (Саудовская Аврави), рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы».

«Разработка ПАК "Прометей" завершена в полном объеме, и в настоящее время ПАК проходит полный цикл испытаний», — заявили в компании.

В августе 2023-го на форуме «Армия-2023» в холдинге «Росэлектроника» агентству сообщили о подготовке испытаний ПАК «Прометей», предназначенного для роботизации любых танков, бронетранспортеров (БТР) или боевых машин пехоты (БМП).

В июле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация создала программно-аппаратный комплекс «Прометей», позволяющий превратить любые БТР, БМП или танки в дистанционно управляемые роботизированные машины.