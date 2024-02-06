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16:21, 6 февраля 2024Ценности

Названы самые модные кроссовки 2024 года

Vogue: кроссовки GT-2160 SICS x Cecilie Bahnsen станут модными в 2024 году

Фото: Cecilie Bahnsen

Модные редакторы назвали самые актуальные кроссовки 2024 года. Соответствующий материал публикует журнал Vogue France.

Речь идет о массивных кроссовках модели GT-2160 из коллаборации брендов SICS x Cecilie Bahnsen. Отмечается, что обувь станет трендовой благодаря знаменитостям, которые неоднократно появлялись в ней на Неделе моды в Копенгагене. Среди них оказались блогерша Меган О’Салливан, сочетавшая упомянутую пару с черным сарафаном длины макси и белым лонгсливом.

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Кроме того, в кроссовках выходила в свет певица Дженни Руби Джейн из корейской группы BLACKPINK. Известно, что стоимость обуви составляет 247 евро (24 тысячи рублей).

Ранее в январе россиянкам назвали самые модные джинсы 2024 года. Стилист и дизайнер Юлия Логвинова рассказала, что в нынешнем году популярными станут брюки из денима в сером цвете.

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      Карина Черных
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