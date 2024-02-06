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23:35, 6 февраля 2024Россия

Небензя рассказал о намеренном обстреле Лисичанска украинскими войсками

Небензя: время и цель обстрела Лисичанска были выбраны ВСУ неслучайно
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Время и цель обстрела города Лисичанска украинскими войсками были выбраны неслучайно, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, населенный пункт находится вблизи линии боевого соприкосновения. Он регулярно обстреливается Вооруженными силами Украины (ВСУ) из разных видов вооружений. По словам дипломата, украинские военные намеренно дожидались, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, зная, что мест досуга в городе не так много.

«Цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске», — рассказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску. Он подчеркнул, что все атаки против мирных граждан неприемлемы, и они должны немедленно прекратиться. Гутерриш напомнил, что подобные действия противоречат международному праву.

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      Марина Совина
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