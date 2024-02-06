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22:52, 6 февраля 2024Бывший СССР

Отставку Залужного оценили словами «ничего страшного сразу не произойдет»

Секретарь СНБО Данилов: при отставке Залужного ничего страшного не случится
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, оценивая в эфире телеканала «Рада» отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и его окружения, рассказал, что это может иметь определенные последствия, при этом отметив, что ничего страшного сразу не случится.

«Ничего вечного не бывает, нет вечного президента, нет вечного главы наших вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что из-за увольнения нескольких человек ничего страшного сразу не случится. Он также выразил недовольство большим вниманием к данной теме за рубежом и отметил, что увольнение Залужного является внутренним делом Украины.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков выразил мнение, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не поможет Украине вернуть территории.

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      Марина Совина
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