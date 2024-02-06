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09:15, 6 февраля 2024Россия

Родители московских школьников смогут выбрать детям индивидуальное меню

Ракова: родители смогут составить меню для школьника в приложении «Дневник МЭШ»

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Москвичи, чьи дети посещают столичные школы, теперь могут выбирать горячее питание для учеников в мобильном приложении «Дневник МЭШ». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раньше сервис «Выбор питания из меню» был доступен только на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Мы стараемся сделать городские сервисы максимально удобными и простыми, обеспечив их доступность в едином цифровом пространстве. Для школьников и их родителей такой площадкой стал «Дневник МЭШ». Мы расширяем набор функций этого приложения, вводим один из самых популярных сервисов «Москвенка» — «Выбор питания из меню». Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка: исключить блюда, которые ему заведомо не понравятся, или не показаны по здоровью; заказать нужное количество порций, если недостаточно одной. В приложении отобразится стоимость всего набора и каждой позиции меню, количество блюд, включенных в один прием пищи

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Родители могут настроить автоматическое повторение заказа понравившегося питания на выбранные дни, узнать состав блюд, калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов. Родители детей, относящихся к льготным категориям, смогут ознакомиться с рационом и составом блюд, которые бесплатно предоставляются школами.

Качество питания в московских школах в последние годы повышается. Город внимательно следит за тем, чтобы продукты для детей были свежими и качественными, а рацион учеников — сбалансированным

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Платное горячее питание доступно для заказа в образовательной организации на ближайшие две недели. Новые функции мобильного приложения позволяют выбрать варианты комплексных завтраков, обедов, полдников и ужинов или составить собственное меню на основе отдельных блюд из списка. Для оформления заказа пользователь должен быть подключен к сервисам «Москвенка».

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Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно в разделе «Школа» выбрать вкладку «Еда» и перейти в блок «Столовая». В открывшемся окне — согласиться с условиями предоставления доступа к сервису и нажать «Включить предзаказ». После этого можно перейти к заказу блюд на доступные даты по кнопке «Выбрать блюдо». На открывшемся экране отобразятся все блюда и комплексы на завтрак, обед, полдник и ужин, доступные в столовой, их стоимость, а также календарь с возможными днями для предзаказа. Сформировать комплекс из отдельных блюд можно на ближайшие две учебные недели (текущую и следующую), но не позднее чем за два полных учебных дня до посещения столовой. Еще можно настроить дни с графиком питания на ближайшие полгода для автоматического повтора меню.

Есть и возможность автоматического повторения заказа. При необходимости заказ можно отредактировать или отменить, но не позже чем за два полных учебных дня до даты получения питания в столовой.

Обеспечение столичных школьников современными цифровыми сервисами способствует повышению эффективности учебного процесса и грамотному планированию детьми школьного и личного времени и соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

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      Марина Совина
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