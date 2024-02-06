Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха у россиян

Таиланд и Турция стали самыми популярными направлениями для отдыха у россиян

Планируя отдых в 2024 году, россияне стали чаще бронировать размещение на более длительный период. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru и финансового маркетплейса «Сравни». Они также назвали самые популярные российские и зарубежные направления для отдыха. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Сообщается, что количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть, а на период от двух до трех недель — почти на четверть.

Среди российских направлений спрос на продолжительные поездки больше всего вырос в Московской, Новосибирской, Свердловской и Самарской областях. Число бронирований в этих регионах увеличилось в несколько раз. Для длительных поездок за рубеж в 2024 году туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию.

Для отдыха на долгий срок россияне зачастую бронируют размещение в более бюджетных объектах: доля отелей без звезд в общей структуре бронирований насчитывает 24 процента, доля апартаментов и хостелов — по 22 процента. Реже туристы останавливаются в отелях «три звезды» (14 процентов), гостевых домах (8), гостиницах «четыре звезды» (7).

Как следствие, средняя стоимость ночи в таких путевках заметно ниже: если в среднем при бронированиях по России в 2024 году она составляет 5 600 рублей, то в длительных бронированиях от трех недель — около 3 тысяч рублей. В отелях за рубежом разница аналогичная: средняя цена ночи при бронированиях на срок до трех недель достигает 9 900 рублей, а более трех недель — 5 200 рублей.

Отмечается, что именно туристы, отправляющиеся в длительные поездки, чаще других оформляют полисы страхования. На долю тех, кто запланировал путешествие сроком дольше трех недель, приходится 35,5 процента от всех заявок. Несколько меньше — 25,5 процента — поступает на страхование в период отдыха длинной около двух недель. Лидерами среди направлений в первом полугодии 2024 года стал Таиланд (оформлено 18,7 процента полисов). На страховки, покрывающие сразу все страны Шенгенской зоны, приходится 13,5 процента всех заявок.

Чаще всего страховые полисы для путешествий по России и за рубежом оформляют туристы в возрасте от 36 до 45 лет. От них поступает 30,2 процента заявок. На граждан от 45 до 60 лет приходится 29,4 процента заявок, от 26 до 35 лет — 26,6. Мужчины-путешественники оформляют полисы гораздо чаще женщин — доля в структуре покупок насчитывает 80 и 20 процентов соответственно. На детей приходится 15 процентов от общего числа туристических страховок.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказывал, что в сегодняшних реалиях осталось только три сезонных региона, где российские туристы могут отдохнуть летом. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также выделил самое дешевое направление.