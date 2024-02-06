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12:21, 6 февраля 2024Мир

В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

Депутат Чепа: у США не получится уйти от вопроса о крушении Ил-76

Кадр: Russian Investigative Committee / Reuters

США отказываются прямо говорить о крушении Ил-76, поскольку борт был сбит с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что ставит страну в очень сложное положение, считает депутат Госдумы России Алексей Чепа. Позицию Госдепа он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту [отвечая на вопрос об Ил-76]. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot, — сказал политик. — Недавно мы слышали заявление президента США Джо Байдена о том, что они считают возможным ответный удар по Ирану за то, что в Иордании их военную базу атаковали иранскими дронами. Логичен вопрос: имеет ли право Россия на ответный удар? Так что это очень нервная для Госдепа тема».

Чепа подчеркнул, что у США не получится уйти от этого вопроса. Россия и дальше будет поднимать эту болезненную для страны тему и добиваться правды.

«Рано или поздно эта тема всплывает и на самой Украине. Там тоже люди очень неоднозначно восприняли эту ситуацию и хотят знать, кто дал команду на совершение этого теракта», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател ответил грубостью на вопрос журналиста Sputnik о возможности инициировать со стороны Вашингтона расследование теракта Киева против российского Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

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