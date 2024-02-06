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07:30, 6 февраля 2024Мир

В Госдепе ответили грубостью на вопрос о теракте с Ил-76. В Вашингтоне отказались верить сведениям России о катастрофе

Сотрудник Госдепа Пател грубо ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

Фото: СК РФ / РИА Новости

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател ответил грубостью на вопрос журналиста Sputnik о возможности инициировать расследование теракта Киева против российского Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, со стороны Вашингтона.

В ходе брифинга Пател отказался отвечать на поставленный вопрос прямо. Вместо этого он задал корреспонденту встречный вопрос: соответствуют ли его доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Таким образом, в Белом доме отказались комментировать данные о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Администрация США переадресовала этот вопрос Киеву.

Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине

Венант ПателЗаместитель официального представителя Госдепартамента США
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Посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76

Как сообщал источник в российском посольстве в Вашингтоне, дипмиссия добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Госдепартамента США по ситуации вокруг теракта с Ил-76.

Уточняется, что дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу же после того, как произошла катастрофа.

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17 января 2024

В Киеве не ответили на запрос Москвы об Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что после крушения самолета к ней с рядом вопросов обратился украинский коллега Дмитрий Лубинец. Она тоже обратилась к нему по вопросу «предоставления информации о ракетных обстрелах Белгорода украинскими вооруженными формировании в тот день», однако не получила ответа.

Российский омбудсмен опубликовала свое письмо Лубинцу с информацией о сбитом самолете. В нем она отвергает обвинения в том, что ответственность за произошедшее несет Россия.

Учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц в нем находившихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях

Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в России
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5 февраля 2024

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Президент России Владимир Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76 в Белгородской области. По его словам, воздушное судно было сбито американской системой Patriot. При этом Путин допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности.

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      Марина Совина
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