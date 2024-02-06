Полиция задержала пытавшегося похитить первоклассницу россиянина в балаклаве

Пытавшийся похитить первоклассницу в Стерлитамаке оказался инвалидом с детства

В Башкирии задержали 18-летнего россиянина, пытавшегося похитить первоклассницу. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный проживал в том же районе, где и подвергшиеся нападению школьники. Подросток проживает с мамой и с детства является инвалидом по линии психиатрии. В его квартире нашли ту самую балаклаву, в которой он пошел на преступление. Следователи выясняют с какой целью инвалид собирался похитить девочку.

6 февраля в Стерлитамаке потерпевшая и ее 12-летний брат возвращались из школы. Они шли разными путями, но пересеклись во дворе дома на Коммунистической улице. Именно там на ребенка напал 18-летний юноша в белой балаклаве, который схватил девочку за руку и побежал. На помощь бросился старший брат, который остановил похитителя и спас сестру.