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16:40, 6 февраля 2024Силовые структуры

Полиция задержала пытавшегося похитить первоклассницу россиянина в балаклаве

Пытавшийся похитить первоклассницу в Стерлитамаке оказался инвалидом с детства

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии задержали 18-летнего россиянина, пытавшегося похитить первоклассницу. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный проживал в том же районе, где и подвергшиеся нападению школьники. Подросток проживает с мамой и с детства является инвалидом по линии психиатрии. В его квартире нашли ту самую балаклаву, в которой он пошел на преступление. Следователи выясняют с какой целью инвалид собирался похитить девочку.

6 февраля в Стерлитамаке потерпевшая и ее 12-летний брат возвращались из школы. Они шли разными путями, но пересеклись во дворе дома на Коммунистической улице. Именно там на ребенка напал 18-летний юноша в белой балаклаве, который схватил девочку за руку и побежал. На помощь бросился старший брат, который остановил похитителя и спас сестру.

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      Владимир Седов
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