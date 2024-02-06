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15:19, 6 февраля 2024Мир

Посол Израиля прибыла в МИД России

Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в МИД России

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в Министерство иностранных дел (МИД) России, куда ее вызвали из-за недопустимых высказываний. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дипломат заявила, что российская сторона слишком поздно осудила нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, Москва не объявила группировку террористической и продолжает встречи с ее членами.

5 февраля пресс-служба МИД России сообщила, что Гальперин будет вызвана в ведомство в связи с недопустимыми публичными высказываниями, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. В МИД РФ также назвали подобные слова нового израильского посла «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

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      Семен Александров
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