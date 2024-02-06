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09:43, 6 февраля 2024Россия

Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

Загорелась входящая в топ-15 крупнейших торговых центров Москвы «Ривьера»

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Москве загорелся торговый центр «Ривьера», сообщает РИА Новости. По данным агентства, пожар охватил обшивку фасада.

В ТЦ объявили эвакуацию, всех посетителей оперативно вывели на улицу.

Вскоре после первых сообщений о начале пожара, МЧС отчиталось о его ликвидации. «Принятыми мерами в 9:24 огнеборцы локализовали возгорание. В 9:34 возгорание полностью ликвидировано», — приводит ТАСС сообщение столичного управления МЧС.

«Ривьера» входит в топ-15 крупнейших торговых центров столицы по арендной площади — в этом ТЦ она составляет 100 тысяч квадратных метров. Общая площадь «Ривьеры» — 274 тысячи «квадратов».

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      Марк Леонов
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