Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

Загорелась входящая в топ-15 крупнейших торговых центров Москвы «Ривьера»

В Москве загорелся торговый центр «Ривьера», сообщает РИА Новости. По данным агентства, пожар охватил обшивку фасада.

В ТЦ объявили эвакуацию, всех посетителей оперативно вывели на улицу.

Вскоре после первых сообщений о начале пожара, МЧС отчиталось о его ликвидации. «Принятыми мерами в 9:24 огнеборцы локализовали возгорание. В 9:34 возгорание полностью ликвидировано», — приводит ТАСС сообщение столичного управления МЧС.

«Ривьера» входит в топ-15 крупнейших торговых центров столицы по арендной площади — в этом ТЦ она составляет 100 тысяч квадратных метров. Общая площадь «Ривьеры» — 274 тысячи «квадратов».