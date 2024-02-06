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09:17, 6 февраля 2024Из жизни

Развеявшая прах отца женщина упала со скалы

В Великобритании женщина развеяла прах отца в горах, сорвалась и едва выжила

Фото: Tom Wheatley / Unsplash

Женщина отправилась в горы Сноудонии в Великобритании, чтобы развеять прах отца, сорвалась вниз со скалы и едва выжила. Об этом сообщает The Guardian.

32-летняя ассистентка стоматолога Китти Харрисон решила подняться на один из самых высоких пиков Уэльса — гору Трифан — ради прощания с отцом, Стивом Пэрри. Женщина успешно достигла вершины и начала спуск. Развеявшая прах британка на секунду потеряла фокус от усталости и сильных эмоций и поскользнулась. «Моя нога поехала на рыхлой гальке, меня быстро потащило вниз, и я приземлилась на крошечный выступ», — рассказал Харрисон корреспонденту BBC News. При этом если бы упавшая альпинистка поскользнулась чуть в стороне, она бы упала со стометровой высоты.

После того как Харрисон не вернулась в обозначенное время, волонтеры нашли ее с помощью GPS и приборов на вертолете береговой охраны. До прибытия команды спасателей женщина провела на уступе на крутом склоне около трех часов и почти не могла двигаться от усталости и длительного напряжения. Снять ее со скалы удалось лишь при помощи вертолета и спасателя с канатом. Операция по спасению заняла семь часов.

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Ранее сообщалось, что британский альпинист стал первым незрячим человеком, которому удалось самостоятельно подняться на 137-метровую скалу Олд-Ман-оф-Хой на шотландском острове Хой. Несмотря на помощь и необходимое снаряжение, британец пробирался в основном на ощупь.

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      Антонина Черташ
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