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11:01, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Журналистка ударила себя по лицу в прямом эфире и рассмешила коллег

Австралийская журналистка Андреа Кротерс ударила себя по лицу в прямом эфире

Журналистка австралийского телеканала Channel 9 Андреа Кротерс, защищаясь от комаров, ударила себя по лицу в прямом эфире. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Кротерс рассказывала о наводнении в Австралии, когда на нее налетели комары. Один из них сел на нос ведущей, и она, пытаясь убить его, хлопнула себя по лицу, после чего сбежала из кадра.

Случившееся рассмешило ее коллег. «Я бы хотел посмотреть это видео сначала в замедленном режиме, а затем в обратной перемотке и так несколько раз», — признался один из ведущих телеканала Дэвид Кэмпбелл. «Ей не нужен спрей от комаров, у нее есть свое оружие — рука», — пошутила про свою коллегу ведущая Сильвия Джеффрис.

Ранее сотрудница британского канала «Би-би-си» Марьям Мошири показала в прямом эфире средний палец. Видео, где она продемонстрировала неприличный жест, стало вирусным в сети, после чего ведущая извинилась перед зрителями.

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      Олег Давыдов
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