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16:46, 6 февраля 2024Среда обитания

Россиянин придумал необычный способ ускорить ремонт люстры и поплатился за это

Житель Соликамска заявил о минировании люстры, чтобы ускорить ее ремонт

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Соликамске Пермского края мужчина заявил, что купленная им люстра заминирована, чтобы ускорить ее ремонт, и поплатился за это. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, россиянин приобрел люстру за пять тысяч рублей в одном из магазинов, однако вернул покупку из-за неисправности — в ней не горели светодиоды. Когда мужчина через две недели пришел, чтобы забрать товар после ремонта, ему сообщили, что починка займет 45 дней. Тогда россиянин придумал необычный способ, который, как ему показалось, решит проблему: он позвонил в спецслужбы и сообщил, что заложил бомбу в люстру, находящуюся в магазине. Несмотря на то, что он вскоре признался, что на самом деле пошутил, специалисты провели проверку помещения, опросили сотрудников торговой точки, а также мужчину и его жену. По результатам проверки мужчину признали виновным по административной статье «Заведомо ложный вызов спецслужб». Вместе с тем вернуть люстру пообещали в ближайшие дни.

Ранее в январе житель подмосковных Мытищ нашел необычный способ занять парковочное место.

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      Полина Кислицына
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