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19:06, 6 февраля 2024Культура

Российский актер умер в возрасте 27 лет

Российский актер Кирилл Турутин скончался на 28-м году жизни

Кадр: Кирилл Турутин / YouTube

Российский актер Кирилл Турутин скоропостижно скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Электротеатра Станиславский», где он служил.

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Турутин присоединился к коллективу театра в 2020 году. Он играл в таких спектаклях, как «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Также актер снимался в проектах «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Он окончил актерский курс Российского государственного института сценических искусств и Мастерскую индивидуальной режиссуры.

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      Варвара Кошечкина
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