Мощное землетрясение произошло у берегов Центральной Америки

EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Сальвадора

Сильное землетрясение произошло у берегов Республики Сальвадор в Центральной Америке. Сила подземных толчков достигала 5,5 балла, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали около 8 часов утра по местному времени (17:00 по Москве). Эпицентр находился в 79 километрах к юго-западу от города Санта-Текла. Очаг находился на глубине 56 километров.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении на границе Киргизии и Китая. Магнитуда составила 5,2 балла.