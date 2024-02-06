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18:30, 6 февраля 2024Среда обитания

Мощное землетрясение произошло у берегов Центральной Америки

EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Сальвадора

Фото: Petr Brož / Wikimedia

Сильное землетрясение произошло у берегов Республики Сальвадор в Центральной Америке. Сила подземных толчков достигала 5,5 балла, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие зафиксировали около 8 часов утра по местному времени (17:00 по Москве). Эпицентр находился в 79 километрах к юго-западу от города Санта-Текла. Очаг находился на глубине 56 километров.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении на границе Киргизии и Китая. Магнитуда составила 5,2 балла.

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      Виктория Клабукова
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