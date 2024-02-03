На границе Киргизии и Китая произошло сильное землетрясение

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и Китая. Это следует из данных Киргизского института сейсмологии, опубликованных на его сайте.

Землетрясение зафиксировали в 14:36 (11:36 по московскому времени). Эпицентр природного явления находился на территории Китая. В ближайших к нему населенных пунктах Киргизии — селах Ыштык и Бедель — ощущались подземные толчки интенсивностью 3 и 3,5 балла.

Ранее, 30 января, в Китае зафиксировали два землетрясения с разницей в три часа. Первое сейсмособытие магнитудой 5,7 наблюдалось в 6:27 (1:27 по Москве) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Его очаг залегал на глубине 10 километров. Повторное землетрясение с магнитудой 3,9 произошло в 9:44 по Пекину (4:44 по Москве) в уезде Акчи. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Кроме того, 23 января в Казахстане восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7. Трое из них выпрыгнули из окон второго и третьего этажа.