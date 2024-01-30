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08:25, 30 января 2024Среда обитания

В Китае произошли два землетрясения

В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 5,7 и 3,9
СюжетЗемлетрясения в Китае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Chan / Reuters

В Китае зафиксированы два землетрясения. Об этом сообщает Китайский центр сейсмических сетей (CENC).

Сейсмособытие магнитудой 5,7 наблюдалось в 6:27 по местному времени (1:27 по Москве) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вблизи границы с Казахстаном. Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 276 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В 9:44 по Пекину (4:44 по Москве) случилось повторное землетрясение уже меньшей силы — 3,9 балла. Оно произошло в уезде Акчи. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

23 января в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Алма-Ате пострадали восемь человек. Трое из них выпрыгнули из окон вторых и третьих этажей.

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      Виктория Клабукова
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