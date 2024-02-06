Токаев одобрил кандидатуру нового премьер-министра Казахстана

Президент Казахстана Токаев одобрил кандидатуру Бектенова на пост премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Токаев принял предложение лидера правящей партии «Аманат» Ерлана Кошанова о назначении Бектенова на должность.

В настоящий момент фракции мажилиса (парламента) Казахстана высказываются по кандидату, после пройдет голосование. Народная партия Казахстана воздержалась от одобрения кандидатуры Бектенова.

Лидер фракции «Ак Жол» Азат Перуашев заявил, что Бектенов сможет навести жесткую дисциплину.

Утром 6 февраля пресс-служба президента Казахстана сообщила, что правящая партия Казахстана выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра. Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в парламенте в соответствии с законодательством.