На Украине заявили о дефиците снарядов у ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ испытывает нехватку боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит снарядов и поражающих средств. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время выступления в эфире украинского телеканала, передает РИА Новости.

«Сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника (...) Что касается поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего [ВСУ Валерия Залужного] (...) [Президент Украины Владимир Зеленский] обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе», — отметил чиновник.

Ранее в США дефицитом артиллерийских снарядов объяснили новую тактику украинской армии. По словам журналистов Poltico, из-за нехватки боеприпасов ВСУ перешли в стратегическую оборону по всей линии фронта.