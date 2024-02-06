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10:16, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о дефиците снарядов у ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ испытывает нехватку боеприпасов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит снарядов и поражающих средств. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время выступления в эфире украинского телеканала, передает РИА Новости.

«Сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника (...) Что касается поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего [ВСУ Валерия Залужного] (...) [Президент Украины Владимир Зеленский] обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе», — отметил чиновник.

Ранее в США дефицитом артиллерийских снарядов объяснили новую тактику украинской армии. По словам журналистов Poltico, из-за нехватки боеприпасов ВСУ перешли в стратегическую оборону по всей линии фронта.

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      Глеб Палехов
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