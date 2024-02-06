В России объяснили решение Швеции завершить расследование по «Северным потокам»

Сенатор Джабаров раскритиковал расследование Швеции по «Северным потокам»

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на решение Швеции завершить расследование диверсий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» он назвал бессмысленным проведенное Западом расследование.

«Это расследование было бесполезно. Понятно, что интересантом уничтожения "Северных потоков" были США. Поэтому любое расследование уперлось бы в нежелание американцев делиться какой-либо информацией. Более того, если США увидят угрозу того, что могут добраться и до них, я думаю, они это расследование будут блокировать», — объяснил сенатор.

Нас не подпустили к расследованию, нас не знакомили с материалами этого расследования. Это говорит о том, что они боятся бенифициаров терактов на "Северных потоках" Владимир Джабаров первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о диверсиях на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Отмечается, что расследование инцидента велось совместно с Германией, и завершение работы шведских правоохранителей не означает прекращение следственных мероприятий.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.