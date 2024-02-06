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16:25, 6 февраля 2024Мир

В России объяснили решение Швеции завершить расследование по «Северным потокам»

Сенатор Джабаров раскритиковал расследование Швеции по «Северным потокам»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Oliver Denzer / Reuters

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на решение Швеции завершить расследование диверсий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» он назвал бессмысленным проведенное Западом расследование.

«Это расследование было бесполезно. Понятно, что интересантом уничтожения "Северных потоков" были США. Поэтому любое расследование уперлось бы в нежелание американцев делиться какой-либо информацией. Более того, если США увидят угрозу того, что могут добраться и до них, я думаю, они это расследование будут блокировать», — объяснил сенатор.

Нас не подпустили к расследованию, нас не знакомили с материалами этого расследования. Это говорит о том, что они боятся бенифициаров терактов на "Северных потоках"

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что прокуратура Швеции завершила расследование по делу о диверсиях на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Отмечается, что расследование инцидента велось совместно с Германией, и завершение работы шведских правоохранителей не означает прекращение следственных мероприятий.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Кирилл Садовский
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