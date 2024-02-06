В России объяснили смысл «продавливания» военной помощи Украине

Сенатор Цеков: помощь Украине продавливает военное лобби в США ради наживы

Сенатор от Республики Крым, член Совета федерации Сергей Цеков объяснил смысл «продавливания» военной помощи Украине в США. По его словам, это выгодно американскому военному лобби, которое стремится профинансировать конфликт ради наживы, передает РИА Новости.

«Финансирование Украины из американского бюджета сохранится, может не в том объеме, но оно будет. Но надо понимать, что основная часть выделяемых денег остается в США на производство вооружений», — подчеркнул Цеков.

По мнению сенатора, представители демократической партии будут всеми силами добиваться одобрения военной помощи Киеву, поскольку взамен военные корпорации пообещали им политическую и финансовую поддержку на грядущих президентских выборах в США.

Ранее президент США Джо Байден пообещал наложить вето на проект республиканцев Палаты представителей Конгресса США о помощи только Израилю без Украины. Отмечается, что члены нижней палаты Конгресса яростно выступают против более масштабного законопроекта Сената, предполагающего расходы в размере 118,3 миллиарда долларов.