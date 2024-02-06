В России оценили риски нехватки бананов

АКОРТ: предпосылок для дефицита бананов в России нет

Несмотря на решение Россельхознадзора приостановить поставки в Россию с пяти эквадорских предприятий, в настоящее время предпосылок для нехватки бананов в стране нет. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Эквадоре есть множество других предприятий, которые занимаются экспортом бананов за границу, в том числе на российский рынок. Кроме того, у отечественных компаний есть возможности для эффективного перестраивания логистических цепочек. «Кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит», — резюмировал Караваев.

Эксперт добавил, что Эквадор не является мировым лидером по производству бананов и существенно уступает по этому показателю Индии (в 5 раз), Китаю (вдвое) и Индонезии (примерно на 30 процентов). В топ-10 также входят Бразилия, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика и Перу. С учетом этого у России есть множество вариантов по замене эквадорской продукции, заключил Караваев.

О решении Россельхознадзора приостановить поставки в Россию с пяти эквадорских предприятий стало известно 2 февраля. В ведомстве объяснили меру наличием в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. При этом схожие претензии в адрес эквадорских поставщиков выдвигались еще в конце 2019 года.