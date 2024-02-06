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18:07, 6 февраля 2024Бывший СССР

Отход ВСУ из укрепрайона под Донецком объяснили

Полковник Матвийчук: отход ВСУ из укрепрайона говорит об ослаблении Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из крупного укрепленного района под Донецком говорит об ослаблении оборонных способностей Киева, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такое мнение о действиях украинских военных он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это говорит о том, что украинские войска ослабли и уже не могут занимать оборону на обширных территориях. Они концентрируют усилия на каких-то избранных направлениях. Это говорит о трезвом подходе командования ВСУ по сохранению личного состава на перспективу, ведь они весной собираются продолжать наступление. То есть войска необходимо сохранить, а для этого необходимо сократить фронт обороны и увеличить плотность обороны. Я полагаю, это вынужденный тактический маневр с перспективой повысить обороноспособность армии», — объяснил он.

По словам специалиста, последние действия российских военных сильно пошатнули оборону украинской стороны.

Они вынуждены снимать солдат и офицеров с других неатакованных направлений. Оборона сыпется и становится неустойчивой. Наши успехи, особенно под Авдеевкой и на купянском направлении привели к тому, что фронт начал двигаться для укреплений обороны, поэтому они оставляют эти позиции

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Как сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, ВСУ покинули крупный укрепленный район под Донецком. Он добавил, что российские силы вытеснили украинских военных. Представитель ДНР назвал этот участок довольно внушительным по меркам фронта. По его словам, украинской армии пришлось уйти со своих позиций из-за больших потерь и проблем с обеспечением.

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