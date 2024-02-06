Назван способ вывести любой ПК с Windows из строя

MyDrivers: Windows будет сломана, если установить дату 1 января 10 000 года

Популярный китайский блогер под ником Love Comparison назвал способ вывести любой компьютер из строя с помощью установки системной даты. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Ради эксперимента автор попытался установить в своем ПК под управлением Windows новую дату — 1 января 10 000 года. Однако через интерфейс системы это сделать не удалось, так как в настройках можно поставить максимум 23:59 31 декабря 2099 года.

В командной строке также можно установить дату не позднее 31 декабря 8906 года. Однако с помощью специальных команд Love Comparison поставил дату 1 января 10 000 года. После этого автор обратил внимание, что Windows фактически сломалась — операционная система (ОС) зависла и перестала отвечать на команды.

Кроме того, блогер обнаружил, что после перезагрузки Windows начала работать «ненормально»: система начала хаотично открывать программы, очень медленно обрабатывать команды. Также все настройки ОС оказались сброшенными к значениям по умолчанию. В конце концов компьютер перестал реагировать на любые команды.

В конце января энтузиасту под ником NTDEV удалось сжать операционную систему Microsoft до рекордных размеров. Размер установочного ISO-образа после всех манипуляций составил около 100 мегабайт.