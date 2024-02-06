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15:45, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка оценила перспективу карьеры за границей

Юмористка Яровицына заявила, что не планирует строить карьеру за границей

Кадр: «Подкаст Альтруистки» / YouTube

Популярная российская стендап-комикесса Зоя Яровицына заявила, что не планирует строить карьеру за границей. Перспективу работы за рубежом она оценила в проекте «Подкаст альтруистки», видео доступно на YouTube.

«Я очень сильно понимаю силу языка. На русском языке я хороша. Я на русском умею писать, умею изъясняться, умею шутить», — объяснила юмористка свое нежелание строить карьеру в других странах. По мнению Яровицыной, на другом языке ее материал будет далеко не таким смешным, как на русском.

Кроме того, юмористка отметила, что в работе комиков за границей есть и другая проблема. «Я в этом году выступала в Дубае и Турции. Там приходят экспаты на концерты. И те вещи, которые у меня здесь великолепно работают — люди понимают, что я говорю, считывают, и им это откликается — там некоторые из этих вещей просто не работают, потому что у людей уже изменилась ментальность», — рассказала она.

Ранее Яровицына призналась, что недавно пережила внутренний кризис. Одной из причин кризиса она назвала тот факт, что заработок не приносит ей такого счастья, какого она ожидала.

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      Маргарита Щигарева
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