7 февраля — день, наполненный важными светскими и религиозными праздниками. Но кроме того, этот день посвящен и нескольким не столь серьезным, но интересным и необычным традициям. Что отмечаем сегодня, какие народные приметы были у наших предков и у кого из знаменитостей сегодня день рождения — рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День зимних видов спорта

7 февраля в России празднуют День зимних видов спорта. Его учредили в 2015 году, и дату выбрали не случайно — ее приурочили к годовщине первого дня зимних Олимпийских игр в Сочи.

Идею о создании праздника выдвинул экс-заместитель председателя правительства России Александр Жуков, который был президентом Олимпийского комитета. Он заявил, что сочинская Олимпиада стала важнейшим историческим событием для целой страны, поэтому ее память заслуживает того, чтобы быть отмеченной праздником.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

День бизнес-образования

У бизнес-образования в России тоже есть свой праздник. Его учредили в 2017 году по предложению Русской Школы Управления. Сейчас праздник стал общероссийским: его отмечают и региональные, и федеральные учебные центры, и даже местные органы управления.

Интересно, что 7 февраля выбрали для празднования не просто так. В январе компании активно закрывают финансовый год и подводят итоги работы за предыдущие месяцы, а также активно планируют будущие достижения. В феврале чаще всего утверждают планы на год и начинают новые проекты, а также заключают новые контракты.

Кроме того, 7 февраля отмечают День герба Республики Татарстан.

Праздники в мире

Всемирный день школьных игр

Игра — то, через что дети познают мир и его устройство. Но вмешательство гаджетов и телевидения с раннего детства мешают этому. Поэтому в 2015 году группа американских ученых решила уделить внимание неструктурированным детским играм — то есть тем, которые предполагают множество вариантов решения для достижения результата. Так и родился Всемирный день школьных игр, который традиционно отмечают в первую среду февраля. В этот день родители и педагоги предлагают ребятам неструктурированную игру и сами могут в нее вовлечься. Главное — провести время с пользой, весело и без смартфонов и планшетов.

Какие праздники еще отмечают в мире 7 февраля

День розы в Индии;

День пасты альфредо в США;

День рождения огнетушителя;

День борьбы с ВИЧ и СПИД среди афроамериканцев в США;

День балета в США.

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Какой церковный праздник сегодня

Празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Православные христиане вспоминают чудо, которое 7 февраля (по новому стилю) 1760 года сотворила икона Божией Матери «Утоли моя печали». По легенде далеко от Москвы жила женщина, все тело которой болело настолько сильно, что она не могла подняться с постели. Никакие снадобья не помогали ей побороть недуг, и она потеряла всякую надежду. Но однажды ей приснилась икона Божией Матери, от которой шел глас. Он призвал больную поехать в столицу, разыскать икону «Утоли моя печали», чтобы получить исцеление. Женщина послушалась, отправилась в Москву, нашла образ и помолилась возле него. И вдруг поняла, что стала полностью здоровой.

День святителя Григория Богослова

Еще 7 февраля верующие вспоминают святителя Григория Богослова. Он родился в IV веке в Каппадокии (сейчас это регион в Турции), а учился в Греции. В Афинах он познакомился с богословом Василием Великим и окончательно решил связать свою жизнь со служением Богу.

Затем Григорий вернулся в Каппадокию и стал священником. За упорный труд ему предложили возглавить патриархат в Константинополе, он сначала согласился, но вскоре отказался из-за политических и церковных интриг. В итоге Григорий решил посвятить себя письмам и трудам, в которых утверждал, что вера должна оставаться чистой и не зависеть от влияния извне, быть неподкупной и искренней. За это он получил имя Богослов.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру »

Народные приметы 7 февраля

Предки верили, что в Григорьев день нужно внимательно последить за погодой:

Какой будет первая половина дня, такой и первая половина следующей зимы.

Если метет метель, а утро морозное, то стоит ждать ранней зимы с вьюгами и холодами.

А если весь день поют синицы, то весь февраль будут сильные морозы.

Кто родился 7 февраля

Анна Иоанновна

Русская императрица Анна Иоанновна родилась 7 февраля (по новому стилю) 1693 года. Она — дочь царя Ивана Алексеевича. Правление Анны Иоанновны отметилось появлением полиции в провинциях, расширением почтовых путей между городами, а также катастрофическим безденежьем. Однако годы императорства Анны Иоанновны принято связывать с ростом науки (прежде всего благодаря Михаилу Ломоносову) и улучшением армии и флота.

Голливудский актер Эштон Кутчер 7 февраля 2024 года празднует 46-летие. Интересно, что многие считали, будто на самом деле артист немного старше — по некоторым сведениям, он родился в 1974-м, а не в 1978 году. Но Кутчер и его родственники опровергли слухи.

Эштон Кутчер — исполнитель в основном юмористических и романтических ролей, но есть в его фильмографии и более серьезные работы. Например, он сыграл Стива Джобса в биографической ленте, а также стал звездой триллера «Эффект бабочки».

Кто еще родился 7 февраля