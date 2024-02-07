Американские военные не смогли сбить атаковавший их базу дрон Shahed

WP: базу ВС США в Иордании атаковал БПЛА Shahed, но у военных не было нужной ПВО

Базу Вооруженных сил (ВС) США в Иордании атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed, но американские военные не смогли его сбить, поскольку у них не было нужно системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Один чиновник описал дрон, использованный для атаки в Иордании, как Shahed-101, оружие, которое используется боевиками в Ираке», — отмечается в публикации.

Уточняется, что военные, вероятно, не заметили приближение беспилотника из-за слишком низкой траектории полета, кроме того, на базе были размещены системы радиоэлектронной борьбы, а не ПВО, которые могли бы сбить БПЛА.

Ранее, 27 января, беспилотник ударил по военной базе США в Иордании. В результате происшествия пострадали десятки людей, трех военнослужащих спасти не удалось. Ответственность за атаку взяло на себя Исламское сопротивление Ирака.

