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14:44, 7 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта причина неизлечимости рака

Cell Reports Medicine: альтернативный сплайсинг связан с неизлечимостью рака

Изображение: National Cancer Institute

Ученые Католического университета Святого Сердца в Риме раскрыли причину, почему клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми для лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

В основе устойчивости к терапии лежит механизм, связанный с регуляцией информационной РНК. Когда генетический код транскрибируется в молекулу РНК, может произойти альтернативный сплайсинг. Сплайсингом называют процесс вырезания некодирующих фрагментов (интронов) и сшивание кодирующих белок частей (экзонов), однако в некоторых случаях определенный экзон может быть пропущен. В результате из одного и того же гена могут быть получены разные транскрипты и, следовательно, белки.

Исследователи сравнили клетки опухолей поджелудочной железы разных подтипов и заметили, что резистентный к терапии рак связан со специфической регуляцией сплайсинга, приводящей к синтезу белков, вызывающих устойчивость к химиотерапии. Был также выявлен регулятор сплайсинга под названием Quaking, который экспрессируется в более агрессивных опухолях поджелудочной железы и способствует синтезу белков, придающих химиорезистентность.

Однако уже существуют препараты, регулирующие сплайсинг, которые потенциально могут быть использованы для лечения этого типа рака. Например, к ним относится препарат нусинерсен, в настоящее время применяемый при спинальной мышечной атрофии.

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      Александр Еникеев
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