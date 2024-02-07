CAS раскрыл объяснение Валиевой о попадании допинга в ее организм

CAS: Камила Валиева объяснила, что допинг попал в ее организм из-за дедушки

Спортивный арбитражный суд (СAS) раскрыл объяснение российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании запрещенного вещества триметазидина в ее организм. Об этом сообщается в мотивировочной части решения о дисквалификации, опубликованном на сайте САS.

По словам фигуристки, в случившемся виноват ее дедушка, который приготовил для россиянки клубничный десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. «Комиссия CAS решила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами, и что спортсменка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно», — говорится в решении.

Ранее СAS сообщил, что Валиева в период с 2020 по 2021 год принимала 60 разрешенных лекарств и добавок. Также уточнялось, что в ее положительной допинг-пробе был найден разрешенный стероид экдистерон.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.