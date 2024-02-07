Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Абу-Даби
Роберто Баутиста-Агут
0:1
2-й сет
live
Карен Хачанов
Марсель
Спартак М
0:3
2-й тайм
live
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
20:45, 7 февраля 2024Спорт

CAS раскрыл объяснение Валиевой о попадании допинга в ее организм

CAS: Камила Валиева объяснила, что допинг попал в ее организм из-за дедушки
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Phil Noble / Reuters

Спортивный арбитражный суд (СAS) раскрыл объяснение российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании запрещенного вещества триметазидина в ее организм. Об этом сообщается в мотивировочной части решения о дисквалификации, опубликованном на сайте САS.

По словам фигуристки, в случившемся виноват ее дедушка, который приготовил для россиянки клубничный десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. «Комиссия CAS решила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами, и что спортсменка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно», — говорится в решении.

Ранее СAS сообщил, что Валиева в период с 2020 по 2021 год принимала 60 разрешенных лекарств и добавок. Также уточнялось, что в ее положительной допинг-пробе был найден разрешенный стероид экдистерон.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      В российском городе ликвидировали наркосообщество мигрантов

      Российские автозаводы решили сократить производство

      В Android появилась новая защита от мошенников

      ВСУ обстреляли из «Вампира» Белгородскую область

      Оценена радиоактивность рыбы в России после утечки на «Фукусиме-1»

      Глава евродипломатии рассказал о просьбе Зеленского

      CAS раскрыл объяснение Валиевой о попадании допинга в ее организм

      Две гадалки-аферистки похищали деньги у россиянок под видом снятия порчи

      Прозрачные юбки станут трендом весны и лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше