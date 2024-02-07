Пожертвованную на благотворительность монету продадут за 800 тысяч рублей

Daily Mirror: в благотворительном магазине нашли монету ценой 800 тысяч рублей

В Лондоне посетитель оставил в благотворительном магазине старинную монетку, стоимость которой оценивается в тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Необычную монету достоинством 15 пенсов нашел один из волонтеров благотворительного магазина. Он увлекался нумизматикой и заподозрил, что она может представлять интерес для коллекционеров. Поиск в интернете подтвердил его догадку. В Великобритании похожая монета ушла с молотка за две тысячи фунтов стерлингов (230 тысяч рублей), а в Австралии за такие монеты давали до пяти тысяч фунтов стерлингов (570 тысяч рублей).

Волонтер обратился в аукционный дом Noonans Mayfair и показал находку специалисту. Тот изучил пожертвованную монету и пришел к выводу, что ее изготовили в Австралии в 1813 году. По его оценке, на аукционе подобный лот можно продать по цене до семи тысяч фунтов стерлингов (800 тысяч рублей).

В начале XIX века австралийцы делали такие монеты из испанских долларов. Для этого на них чеканили новые надписи и прорубали в центре круглое отверстие. Внешняя сторона превращалась в так называемый австралийский дырявый доллар, а середина использовалась в качестве мелочи.

Ранее сообщалось, что древнюю монету с изображением ранее неизвестного британского короля продали с аукциона за рекордную сумму. Крохотную золотую монетку нашел британский кладоискатель Льюис Фудж, когда в марте 2023 года прочесывал с металлоискателем поле.