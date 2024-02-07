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17:14, 7 февраля 2024Бывший СССР

Глава СБУ обсудил с послами G7 слежку за журналистами

Глава СБУ Малюк обсудил с послами G7 слежку за журналистами Bihus.Info

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обсудил с послами G7 слежку за сотрудниками Bihus.Info, к которой причастна СБУ. Об этом ведомство написало в своем официальном Telegram-канале.

«Послы получили ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo". По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности — об увольнении руководителя Департамента защиты нацгосударственности и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления», — пишет ведомство.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины вызвали Малюка для объяснений в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами.

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська призывал усилить контроль за СБУ на фоне скандала с наблюдением за журналистами Bihus и назвал действия спецслужбы «позором».

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      Валентин Карант
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