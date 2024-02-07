Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 7 февраля 2024Мир

Главная соперница Трампа проиграла праймериз в Неваде графе «против всех»

NYT: на праймериз в Неваде избиратели предпочли Хейли графу «против всех»

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Большинство избирателей на праймериз в штате Невада предпочли графу «против всех», чтобы не голосовать за главную соперницу Дональда Трампа и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Хейли набрала 33,4 процента голосов, в то время как графу «против всех» выбрали 60,3 процента избирателей. На данный момент удалось проверить половину бюллетеней.

Уточняется, что кандидат в президенты проиграла графе «против всех», поскольку в первичных выборах не участвовал Трамп. Проведение праймериз в Неваде является требованием лишь местного закона. Кроме того, экс-президент призывал своих сторонников вовсе не голосовать на праймериз в Неваде.

Ранее стало известно, что Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США из-за участившихся угроз в ее адрес. Однако политик заявила, что угрозы не заставят ее перестать делать то, что она должна.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска начали наступление на Красный Лиман. Какое значение имеет этот город?

      Глава евродипломатии признался в вынужденном пребывании в киевском бомбоубежище

      Назван эффективный способ предотвратить деменцию

      В Австрии проведут расследование против экс-главы национального банка Украины

      Песков назвал одну из целей СВО

      В Словении указали на отсутствие должного влияния санкций против России

      Дом в российском городе начал разрушаться из-за потопа из фекалий

      Россиянку попросили найти свидетелей ее пребывания в лагерях ради удостоверения

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      ВС России ликвидировали американского наемника Бауэрсокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше