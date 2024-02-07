Главная соперница Трампа проиграла праймериз в Неваде графе «против всех»

NYT: на праймериз в Неваде избиратели предпочли Хейли графу «против всех»

Большинство избирателей на праймериз в штате Невада предпочли графу «против всех», чтобы не голосовать за главную соперницу Дональда Трампа и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Хейли набрала 33,4 процента голосов, в то время как графу «против всех» выбрали 60,3 процента избирателей. На данный момент удалось проверить половину бюллетеней.

Уточняется, что кандидат в президенты проиграла графе «против всех», поскольку в первичных выборах не участвовал Трамп. Проведение праймериз в Неваде является требованием лишь местного закона. Кроме того, экс-президент призывал своих сторонников вовсе не голосовать на праймериз в Неваде.

Ранее стало известно, что Хейли обратилась за защитой в Секретную службу США из-за участившихся угроз в ее адрес. Однако политик заявила, что угрозы не заставят ее перестать делать то, что она должна.