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20:34, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск прокомментировал возможные санкции против Такера Карлсона

Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против Карлсона
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против журналиста Такера Карлсона. Инициативу он прокомментировал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», — констатировал Маск.

Он добавил, что, если Евросоюз примет решение о вводе санкций против Карлсона, это будет «действительно тревожно».

Ранее Маск призвал арестовать американских политиков и журналистов, которые предлагают заключить под стражу журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву. Он сделал это, отвечая на сообщение, в котором Карлсона сравнивали с основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем.

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      Олег Давыдов
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