Маск прокомментировал возможные санкции против Такера Карлсона

Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против Карлсона

Американский предприниматель Илон Маск назвал оскорблением для американцев возможные санкции ЕС против журналиста Такера Карлсона. Инициативу он прокомментировал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность», — констатировал Маск.

Он добавил, что, если Евросоюз примет решение о вводе санкций против Карлсона, это будет «действительно тревожно».

Ранее Маск призвал арестовать американских политиков и журналистов, которые предлагают заключить под стражу журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву. Он сделал это, отвечая на сообщение, в котором Карлсона сравнивали с основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем.