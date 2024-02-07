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20:33, 7 февраля 2024Спорт

Врач рассказал о влиянии на организм найденного в пробе Валиевой препарата

Терапевт Хухрев: препарат экдистерон в пробе Валиевой имеет анаболический эффект
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Препарат экдистерон в положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой имеет анаболический эффект, утверждает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о влиянии на организм вещества, которое обнаружили в анализах спортсменки.

«Это стероидный гормон. Стероидные гормоны могут выполнять несколько функций, в частности, они могут иметь анаболический эффект. В частности, они способствуют прибавке мышечной массы. Весь вопрос, в какой дозе это было найдено. У девочки ее возраста этот препарат случайно оказаться не может, это из разряда фантастики», — сказал специалист.

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Об обнаружении нового вещества в пробе российской фигуристки сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Стероид не входит в перечень неразрешенных, однако находится в программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) на случай возможного запрета. В феврале 2022 года в пробе 15-летней Валиевой нашли L-карнитин, гипоксен и триметазидин. Из них вопросы вызвал только последний, так как он входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Согласно решению CAS, фигуристку дисквалифицировали на четыре года. По мнению суда, она не смогла доказать, что вещество оказалось в ее организме случайно. По версии самой Камилы Валиевой, триметазидин пил ее дедушка, а в ее кровь попал из-за того, что она пила с ним из одного стакана.

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      Мария Сметанина
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