«Такой букет препаратов, что становится страшно». В допинг-пробе Валиевой нашли еще три вещества. На что они влияли?

Yle: в допинг-пробе российской фигуристки Валиевой нашли препарат-анаболик

В разбирательстве по делу российской фигуристки Камилы Валиевой появились новые подробности — экспертиза обнаружила в ее допинг-пробе еще три препарата. Известно, что один из них обладает анаболическим эффектом. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Найденный в крови Валиевой анаболик считается легальным

В положительной допинг-пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин. Название третьего препарата, который обладает анаболическим эффектом, не раскрывается. Известно лишь, что он не запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Однако организация изучает возможность его запрета.

Триметазидин, L-карнитин и гипоксен в допинг-пробе 15-летней Валиевой обнаружили в феврале 2022 года. Из них вопросы вызвал только триметазидин, так как он входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода Трэвис Тайгарт глава Антидопингового агентства США (USADA)

L-карнитин, который также обнаружен в крови Валиевой, является популярной добавкой для спортсменов, не влияющей на результат. Спортивный врач Валентин Беляевский отметил, что использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается. «Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ», — подчеркнул он.

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Однако доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что случайное попадание таких препаратов в кровь спортсменки исключено. Его слова приводит Sport24.

По мнению Шестакова, Валиева вряд ли сама принимала эти препараты и о них не могли не знать ее врачи и тренер.

У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно. Я, как врач, был в шоке, что в девочку напихали столько таблеток и стимуляторов. Это очень опасно для организма. Сейчас информация про анаболики выглядит ужасной. Явно, что девочка не сама принимала эти вещества — ее вела какая-то умная рука Андрей Шестаков доктор медицинских наук

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года

29 января Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, отметив, что срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной, а также титулов чемпионки России и Европы.

После решения суда Валиева вынуждена была прервать тренировки у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, так как теперь не может тренироваться за государственные деньги.

Тутберидзе, в свою очередь, упрекнула CAS в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм фигуристки.

По прошествии двух лет так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону Этери Тутберидзе заслуженный тренер России по фигурному катанию

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к CAS с просьбой скрыть мотивировочную часть решения по делу Валиевой, отметив, что с уважением относится к правам спортсменов и постарается максимально сохранить конфиденциальность информации о деле.