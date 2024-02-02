РУСАДА попросит CAS скрыть мотивировочную часть решения по делу Валиевой

РУСАДА попросит CAS скрыть мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросит Спортивный арбитражный суд (CAS) скрыть мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что получили полный текст решения. На данный момент с ним знакомятся юристы. «РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица», — отметили в агентстве.

Ранее в пресс-службе CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9-11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.