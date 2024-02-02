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17:59, 2 февраля 2024Спорт

РУСАДА попросит CAS скрыть мотивировочную часть решения по делу Валиевой

РУСАДА попросит CAS скрыть мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросит Спортивный арбитражный суд (CAS) скрыть мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что получили полный текст решения. На данный момент с ним знакомятся юристы. «РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица», — отметили в агентстве.

Ранее в пресс-службе CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9-11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Алексей Гусев
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