Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 7 февраля 2024Силовые структуры

Менеджер российского банка похитила 18 миллионов рублей у 21 клиента

В Севастополе менеджер банка похитила 18 миллионов рублей у 21 клиента

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Севастополе 31-летняя менеджер банка похитила 18 миллионов рублей у клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудница в течение нескольких лет подыскивала потенциальных вкладчиков и убеждала их заключать договоры под выгодные проценты. Однако после зачисления денег мошенница подделывала платежные документы и перечисляла суммы на свои счета. Руководство банка узнало об афере, когда один из вкладчиков решил вернуть часть накоплений.

Всего известно о 21 потерпевшем. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что у подозреваемой были сообщники, но установить их пока не удалось.

Ранее в Новороссийске задержали 41-летнюю кассиршу банка, похитившую 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?

      В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

      Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

      Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

      Популярный российский блогер рассказал о приглашении на канал Соловьева

      Японское судно не смогло найти застрявших во льдах косаток

      ЦИК назвал сроки публикации предвыборных программ кандидатов в президенты

      В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

      В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

      В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше