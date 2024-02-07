Менеджер российского банка похитила 18 миллионов рублей у 21 клиента

В Севастополе менеджер банка похитила 18 миллионов рублей у 21 клиента

В Севастополе 31-летняя менеджер банка похитила 18 миллионов рублей у клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудница в течение нескольких лет подыскивала потенциальных вкладчиков и убеждала их заключать договоры под выгодные проценты. Однако после зачисления денег мошенница подделывала платежные документы и перечисляла суммы на свои счета. Руководство банка узнало об афере, когда один из вкладчиков решил вернуть часть накоплений.

Всего известно о 21 потерпевшем. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что у подозреваемой были сообщники, но установить их пока не удалось.

Ранее в Новороссийске задержали 41-летнюю кассиршу банка, похитившую 15 миллионов рублей.

